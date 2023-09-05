З 1 січня 2024 року буде запроваджено систему оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, яка, зокрема, передбачає посилення ролі посадового окладу, запровадження грейдової системи посадових окладів, де розмір мінімального грейду не може бути менше розміру мінімальної заробітної плати.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповіла голова Національного агенства України з питань державної служби Наталія Алюшина.

"На практиці йдеться про обмеження максимального розміру щомісячних премій до рівня 30%. Також будуть скасовані стимулюючі виплати. Наразі їхній розмір необмежений і залежить від суб'єктивного ставлення керівника. Натомість зросте базовий гарантований розмір посадового окладу. І з огляду на це заробітна плата стане прозорою, прогнозованою, зрозумілою для громадян і державних службовців.

Тобто реформа насамперед спрямована на забезпечення справедливості й зняття ризиків зловживань. Тут зростання ваги посадового окладу є важливим чинником у позиціювання держави як роботодавця. Адже кандидати на посади державної служи чи в публічному секторі заздалегідь будуть знати реалістичний розмір свого доходу.

Натомість зараз розмір окладу не дозволяє розраховувати обсяг гарантованого доходу, і він може відрізнятися від базового окладу в кілька разів навіть...

Основна частина в новій моделі оплати праці має складатися з фіксованої, тобто вона має бути не менше 70% від заробітної плати державного службовця. Це посадовий оклад, надбавка за ранг, вислуга, а також одноразова грошова допомога до щорічної відпустки.

І варіативна частина. Вона буде залежати від ініціативності, від своєчасності та якості виконання завдань. І сюди також будуть належати премії та компенсації за додаткове навантаження...

На нараді у прем'єр-міністра було визначено, що мінімальний розмір посадового окладу не може бути менше розміром, ніж мінімальна заробітна плата. З 1 січня 2024 року вона буде сягати 7100 гривень. Сьогодні мінімальний розмір посадового окладу складає два прожиткові мінімуми. Тобто 5178 гривень...

Щодо надбавки за вислугу років. Її максимальний розмір буде встановлений на рівні 30% посадового окладу, по 2% за кожен рік державної служби. Зараз він дорівнює 50%, але хочу звернути вагу, що розмір посадового окладу зросте. Відтак і надбавка буде розраховуватися на основі підвищеного посадового окладу...

Ми зараз маємо прокласифікувати усі посади державної служби. Таким чином ми можемо врахувати рівень оплати в приватному секторі. Тобто розмір посадових окладів буде визначатися на основі класифікації посад...

Наприклад, юристи, управління персоналом, ІТ-фахівці, бухгалтери, всі ці спеціалісти мають різну цінність на ринку. А зараз у публічному секторі вони оплачуються практично однаково - всі як головні спеціалісти", - розповіла Наталія Алюшина.