Не домовилися. Принаймні, поки що. Так ЗМІ характеризують зустріч президентів путіна та Ердогана. Вона, нагадаю, відбулась напередодні в російському Сочі. Головна тема переговорів - зерновий коридор.

Чи дійсно не вдалось домовитися? І про що ще могли говорити турецький та російський президенти? Юрій Куций стежив за цією зустріччю. Деталі - в його матеріалі.

У путіна - гості. Приймати їх дуже любить! Бо бувають вони рідко. Та й сам диктатор майже нікуди не виїжджає. Боїться арешту!

До путіна, в Сочі, приїхав лідер Туреччини - Реджеп Таїп Ердоган. Головна мета зустрічі - пошук рішення щодо "зернової угоди" та глобального постачання зерна.

Тайіп Ердоган, президент Туреччини:

Під час цього візиту вся увага прикута до питання "зернового коридору". Всі чекають, про що вийде домовитися. Меседж, який буде передано світу під час прес-конференції після нашої зустрічі буде дуже важливим, особливо для менш розвинених африканських країн.

Ще перед переговорами, на спільній з Ердоганом зустрічі з пресою, президент рф заявив, що їм є про що поговорити і, мовляв, навіть готові до обговорення зернової угоди.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Нам також є про що поговорити з точки зору забезпечення безпеки в регіоні. Звичайно, ми не залишимо поза увагою питання, пов'язані з кризою в Україні. Я знаю, що ви маєте намір підняти тему зернової угоди. Ми відкриті до переговорів з цього питання.

Та навряд чи бункерного турбував голод в Африці, головне все ж свої інтереси: газ, обхід санкцій та економічна співпраця.

володимир путін, президент росії, країни-агресорки:

Ми просунулися і, я сподіваюся, незабаром завершимо переговори про створення газового хабу в Туреччині, щоб зробити енергетичну ситуацію в регіоні більш стабільною і збалансованою. Я думаю, що це буде дуже вигідно для всіх.

Після цього очільники двох країн пішли за закриті двері. Українські політологи припускають, що їх розмова не була зосереджена виключно на питанні постачання зерна.

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень:

Вони говорили про те, що є у фокусі їхньому, про Сирію вони точно говорили, про Південний Кавказ, Карабах. Явпевнений, що росіяни пропонували їм якісь нові проекти.

Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного центру "Українські студії стратегічних досліджень":

путін певне просив продовження гарантій якоїсь торгівлі спокійної з Туреччиною. Щоб Туреччина не поширювала західні санкції на реекспортні товари, які з Туреччини йдуть до росії, які дуже важливі для електроніки для озброєння. Всі ці теми навколо війни крутилися.

Після декількох годин російський диктатор з президентом Туреччини вийшли із підсумками перемовин.

Тайіп Ердоган, президент Туреччини:

Ми підготували пакет, що містить нові пропозиції, консультуючись з Організацією Об'єднаних Націй. Я думаю, можна отримати результати. Як Туреччина, ми сподіваємося, що досягнемо рішення, яке відповідатиме очікуванням, за короткий час.

Основна вимога путіна, для відновлення зернової угоди, залишилась незмінна, це часткове зняття санкцій з банківського та аграрного секторів.

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень:

Вимоги путіна відомі, вони озвучені. Навряд чи вони будуть від них відступати, це підключення до свіфту, потім оця брехня, ну абсолютна ж брехня - з приводу обмеження експорту зерна і добрив з росії. Мені особливо подобається ООН, ну і інколи Ердоган, коли вони торгують тим, що їм не належить. Санкції ввели не Туреччина і ООН, ввели Сполучені Штати, Європа.

На підсумковій прес конференції Ердоган дав неоднозначну пораду… Україні!

Тайіп Ердоган, президент Туреччини:

Україні потрібно пом'якшити свій підхід щодо можливості зробити взаємні кроки з росією.

Що означає це "пом'якшення"? В чому Україні потрібно поступатися? І чи потрібно взагалі?

Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного центру "Українські студії стратегічних досліджень":

Якщо слідкувати протягом заяви Ердогана за останні 2 роки, такі заклики були неодноразово. Це заклик, що і Україна має чимось поступитися, і росія. Не варто переоцінювати, так як Ердоган то з одного боку більше, то з іншого, а взагалі намагається позиціонувати себе як миротворця.

Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень:

Ердоган і взагалі якщо подивитися медіа, виступи політиків турецьких останній місяць, вони давали чітко зрозуміти, що вони не хочуть ескалації з путіним, вони не бачать домовленостей по тому ж самому зерну без участі росії.

На переговори путіна та Ердогана вже відреагували в українському МЗС. За словами його очільника - Дмитра Кулеби, українська позиція на цих переговорах була врахована. Та додає: зернову угоду потрібно відновлювати. Але є одне "але".

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: