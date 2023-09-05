У "Дії" з'явилася послуга для студентів [ Редагувати ]
У застосунку "Дія" з'явилася можливість надсилати копію студентського квитка, повідомило Мінцифри.
Для того, щоб це зробити, компанія має чи установа відправити запит, а студент повинен підтвердити його. Після цього автоматично надсилається копія студентського квитка.
Це знадобиться, щоб отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах і ще багато чого. Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви.
Українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.
Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн:
- офлайн - просканувавши штрихкод студентського квитка.
- онлайн - за допомогою спеціального посилання, яке можна вбудувати на сайті або в застосунку.
- за допомогою QR-коду, який потрібно створити на порталі "Дія" перед цим.
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