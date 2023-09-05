У застосунку "Дія" з'явилася можливість надсилати копію студентського квитка, повідомило Мінцифри.

Для того, щоб це зробити, компанія має чи установа відправити запит, а студент повинен підтвердити його. Після цього автоматично надсилається копія студентського квитка.

Це знадобиться, щоб отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі універу, створити персональний кабінет на освітніх ресурсах і ще багато чого. Жодних ксероксів чи сканерів. Бережемо кошти, дерева й нерви.

Українські бізнеси можуть налаштувати інтеграцію з "Дією", щоб надавати знижки студентам або ж ділитися корисним контентом із цільовою аудиторією.

Компанії можуть налаштувати шеринг так, щоб отримувати копії як офлайн, так і онлайн: