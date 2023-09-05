Служба безпеки України організувала замах на начальника митниці "лнр" Юрія Афанасьєвського на окупованій Луганщині. Про це повідомило "Радіо Свобода" з посиланням на джерела в СБУ.

Афанасьєвського підірвали у власному помешканні. Зрадник отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Цей "діяч", який є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став "фінансистом" голови т.з. ЛНР Леоніда Пасічника. Він "відмивав"кошти для фінансування збройних формувань, які воювали проти України.

Російський телеграм-канал Mash повідомляв про госпіталізацію Афанасьєвського до реанімації у тяжкому стані після вибуху в його помешканні.

На Юрія Афанасьєвського наклали санкції ЄС, Велика Британія, Канада, Швейцарія, Японія.

До 2008 року Афанасьєвський був суддею Краснодонського міськрайонного суду Луганської області.