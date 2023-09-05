Масової екстрадиції чоловіків, які ухиляються від військової служби, до України не буде. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федор Веніславський.

З точки зору юридичної процедури масової екстрадиції громадян немає. Кримінальна відповідальність має персоналізований, індивідуальний характер. Відповідно з кожного факту необхідно звертатися і надавати відповідні документи про те, що особа переховується від органів досудового розслідування, суду і лише після цього можна задіяти процедуру екстрадиції. Але з огляду на правила, європейські правові стандарти, які регламентують діяльність і судових органів, і правоохоронних - це може бути оскаржено в суді Болгарії, Польщі чи Румунії. І остаточне рішення буде за судом. Тому звичайно це дуже непроста процедура і будемо думати, як її зробити більш гнучкою. Але це потребує ретельних аналізів і дискусій.

Незаконно перетинають кордон щонайменше трьома способами: перетин поза офіційними пунктами пропуску, коли пункт пропуску людина перетнула у сховку, а потім у нейтральній смузі ця ж особа перетнула вже державний кордон іншої країни на підставі паспорта.

Найбільш масовий характер має якраз використання підроблених, завідома неправдивих, фальшивих документів, які дозволили людині виїхати за межі країни. Наприклад, довідка про те, що людина є інвалідом І чи ІІ групи - вона не підлягає призову ні у воєнний, ні у мирний час. Відповідно жодних підстав для обмеження права пересування громадян України, згідно з чинним законодавством, немає. З точки зору пред’явлених документів офіційно законно перетнули державний кордон. Але з точки зору підроблених документів - це окремий злочин, який охоплює собою відповідальність і тих, хто виготовив такі фальшиві документи, і тих, хто такі документи свідомо використовував. Оскільки ми розуміємо, якщо людина, не маючи статусу особи з інвалідністю, скористалася такими документами - це є злочином для уникнення виконання конституційних обов’язків.

Протиправні дії ухилянтів потребують відкриття кримінальних проваджень, а встановлення таких фактів - компетенція правоохоронців.

Мають бути проведені експертизи, які встановлять, чи були фальшивими документи для перетину кордону. І лише після цього особі, яка такими документами скористалася, можуть заочно повідомити про підозру. А надалі задіяти правила екстрадиції.