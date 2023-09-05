Уряд готує звільнення голови Донецької ОВА і призначення Полтавської - ЗМІ [ Редагувати ]
Кабінет міністрів у вівторок, 5 вересня, має погодити звільнення голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, якого мають призначити головою Антимонопольного комітету. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела в уряді.
Також планується призначення нового начальника Полтавської ОВА замість Дмитра Луніна. Новим очільником області має стати 41-річний Філіп Пронін, який наразі є заступником керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів.
37-річний Павло Кириленко, який наразі очолює Донецьку ОВА, буде призначений головою АМКУ.
З 2008 року він працював в органах прокуратури. У 2017 році був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.
У 2019 році був призначений на посаду голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації.
Нагадаємо, за чутками в кулуарах, голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська має перейти на посаду голови Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який стане новим міністром оборони.
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