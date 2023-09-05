Рада підтримала відставку Резнікова з посади міністра оборони [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони. "За" проголосували 327 депутатів.
Перед голосуванням міністр прийшов особисто звітувати про 552 дні своєї роботи на посаді.
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