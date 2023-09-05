Цілу групу молодих аферистів було викрито під час їхньої співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Троє хлопців та троє дівчат виконували всі вказівки російських кураторів. Про це пише сайт From-ua.

За гроші сиділи у телеграм-каналах і розповсюджували ворожі наративи, які просуває російська пропаганда, щоб зашкодити Україні. Паралельно з цим, усі шестеро займалися телефонним шахрайством.

За інформацією журналістів, виманювали гроші у людей, які вірили, що розмовляють з працівниками банку та повідомляли їм конфіденційну інформацію про власні рахунки.

Найцікавіше, що працювати на росію молоді люди погодилися, перебуваючи на заході України. Наприклад, один із них, Назар Джус робить свою справу із смт Іваничі - це на Волині.

А 20-річна Анна-Марія Федак спокійно живе на фсб-ні гроші у Львові, також зі Львівщини виконують накази російських кураторів та 22-річний Ярослав Рудик, 28-річний Олександр Горбунов, 24-річна Юлія Генда та 25-річна Діана Куцак.

Дані зрадників, які у розпал війни отримують гроші від агресора та працюють на країну-терористку, оприлюднили небайдужі користувачі соцмереж. Наразі ця інформація доступна у ТГ-каналах, а половина роботи правоохоронців уже зроблена.

Втім, правоохоронцям та європейським журналістам уже давно відомо про цю діяльність. Журналісти ВВС вже проводили розслідування кілька років тому.

Йдеться там про інвестиційну компанію Milton Group. Під виглядом брокерства та інвестицій у криптовалюти ці шахраї обманювали пенсіонерів - розслідувачі з'ясували, що суми сягають 70 мільйонів доларів.

З того часу шахрайська контора встигла втекти з Києва і загубитися. Але знову спливла вже у Львові, на вулиці Антоновича в центрі Таурус вони орендують цілих два поверхи під офіси і продовжують знущатися з людей.

Встиг прославитись і глава цього угруповання. Відомо, що він діє разом зі своєю матір'ю.

Димитрій Циргаїя почав з того, що викрав гуманітарну допомогу, зібрану для людей, які втекли від війни. В одному з невеликих населених пунктів на заході України 25-річний чоловік організував викрадення прямо зі складського приміщення. Туди місцеві активісти приносили не лише одяг та ковдри, а й дороге медичне обладнання.

Димитрій Циргаїя виніс усе, що було запаковано у спеціальні бокси з написом "Допомога". А потім підключив і свою матір - Лала Шенгелія приєдналася до схеми вже на наступному етапі.

Водночас сім'я розробила план, як заволодіти партією гуманітарної допомоги від Європи, яку відправляли для українських військових.

Мати зловмисника прописана у Харкові на вулиці Кузнецькій, 23. Їй належить автомобіль BMW X5. Саме на цій машині з чергового складського приміщення вночі вивозили турнікети та засоби особистого захисту, призначені для відправлення на передову. Далі планували продати все вкрадене, і можливо встигли частково це зробити.

А коли допомоги від мами Димитрію мало, він залучив ще одного помічника. Ним став Данило Сепік з Харківської області. Хлопцю лише 22 роки, він із Тавольжанки, це Дворічанський район. Але провінційне походження не завадило йому стати помічником досвідченого афериста та шахрая Димитрія Циргаїя.

Ще три роки тому Сепік шукав собі роботу - у резюме вказував, що має диплом Національного університету імені Каразіна та вміє переконувати, знаходити компроміс, а з особистих якостей наголосив на стресостійкості. Все це стало йому у пригоді під час участі в схемах, до яких його залучив Димитрій Циргаїя.

Їхню злочинну діяльність досі не припинено. За попередніми даними, Димитрія Циргаїя разом із 54-річною матір'ю Лали Шенгелія та молодим помічником Данилом Сепіком задіяні ще в низці шахрайських схем, пов'язаних у тому числі з обманом людей, які платили гроші, щоб виїхати з окупованих територій, але були ошукані невідомими.

Тому шахрайські колл-центри не єдине джерело доходів цього угруповання.