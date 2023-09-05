Рада підтримала звільнення голови ФДМУ Умєрова та голови АМКУ Піщанської [ Редагувати ]
Верховна Рада підтримала відставку голови Фонду державного майна Рустема Умєрова. "За" проголосували 302 депутати.
Завтра має відбутися голосування щодо його призначення новим міністром оборони.
Також парламент звільнив Ольгу Піщанську з посади голови Антимонопольного комітету. "За" - 306 голосів.
Її планують призначити головою Фонду держмайна замість Рустема Умєрова, який за пропозицією президента має обійняти посаду міністра оборони.
Під час питань Піщанська не підтвердила і не спростувала плани перейди до ФДМУ.
Нагадаємо, новим головою Антимонопольного комітету стане голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
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