На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 63 окупантів, 20 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів - Тарнавський [ Редагувати ]
На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 63 окупантів, 20 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Впродовж минулої доби ворог 13 разів атакував наші позиції та здійснив 788 обстрілів, завдав 1 ракетного та 24 авіаударів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога склали 172 особи. З них безповоротні - 63, поранені - 106, полон - 3.
Українські захисники знищили 20 одиниць військової техніки противника:
- 2 танки,
- 2 ББМ,
- 7 артилерійських систем і мінометів,
- 2 БпЛА,
- 5 одиниць автомобільної техніки,
- 2 одиниці спеціальної техніки.
Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога.
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