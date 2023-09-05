На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 63 окупантів, 20 одиниць техніки та 3 склади боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.



Впродовж минулої доби ворог 13 разів атакував наші позиції та здійснив 788 обстрілів, завдав 1 ракетного та 24 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1218 вогневих завдань.



За останню добу втрати ворога склали 172 особи. З них безповоротні - 63, поранені - 106, полон - 3.



Українські захисники знищили 20 одиниць військової техніки противника:

2 танки,

2 ББМ,

7 артилерійських систем і мінометів,

2 БпЛА,

5 одиниць автомобільної техніки,

2 одиниці спеціальної техніки.

Також було знищено 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління ворога.