Вадима Рабиновича оголосили в розшук [ Редагувати ]
Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича. Розшукова картка Рабиновича з'явилася на сайті МВС.
Статті звинувачення - ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
Датою зникнення Рабиновича значиться 26 липня 2023 року - день, коли йому заочно оголосили про підозру у держзраді.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив Рабиновича українського громадянства 18 липня 2022 року. 3 листопада Рада достроково припинила його депутатські повноваження.
Співголова забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович виїхав за кордон перед початком повномасштабного вторгнення росії. За даними слідства, політик переховується в Ізраїлі.
1 серпня суд заочно арештував Вадима Рабиновича за звинуваченням у державній зраді. ДБР стверджує, що екснардеп поширював серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропаганду.
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