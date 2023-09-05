Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича. Розшукова картка Рабиновича з'явилася на сайті МВС.

Статті звинувачення - ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Датою зникнення Рабиновича значиться 26 липня 2023 року - день, коли йому заочно оголосили про підозру у держзраді.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом позбавив Рабиновича українського громадянства 18 липня 2022 року. 3 листопада Рада достроково припинила його депутатські повноваження.

Співголова забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабинович виїхав за кордон перед початком повномасштабного вторгнення росії. За даними слідства, політик переховується в Ізраїлі.

1 серпня суд заочно арештував Вадима Рабиновича за звинуваченням у державній зраді. ДБР стверджує, що екснардеп поширював серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропаганду.