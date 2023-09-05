У вівторок, 5 вересня, російські окупанти обстріляли село Іванівка Херсонської області. Поранення отримали дві жінки, які в цей час були у дворах власних будинків.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

"Вдень армія РФ обстріляла Іванівку Дар'ївської громади. Попередньо, гатили з мінометів", - розповів він.

За його словами, поранені дві жінки 53 і 73 років. Як розповів Прокудін, під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків.

"Обох у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок", - додав голова ОВА.