Окупанти з мінометів атакували село під Херсоном: поранені двоє людей [ Редагувати ]
У вівторок, 5 вересня, російські окупанти обстріляли село Іванівка Херсонської області. Поранення отримали дві жінки, які в цей час були у дворах власних будинків.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.
"Вдень армія РФ обстріляла Іванівку Дар'ївської громади. Попередньо, гатили з мінометів", - розповів він.
За його словами, поранені дві жінки 53 і 73 років. Як розповів Прокудін, під час обстрілу вони знаходилися на подвір’ях своїх будинків.
"Обох у стані середньої важкості госпіталізували. У постраждалих - мінно-вибухові травми, поранення грудних клітин, кінцівок", - додав голова ОВА.
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