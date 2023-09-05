Зеленський запропонував Раді призначити Умєрова міністром оборони [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду кандидатуру на посаду міністра оборони. Відомство очолить екс-глава Фонду держмайна Рустем Умєров.
Про це повідомляється у відповідному проекті постанови.
Рустем Умєров народився в Узбекистані у сім'ї вихідців з Алушти. У 2019 році його обрали народним депутатом України від партії "Голос".
У період своєї роботи у Раді Умєров очолював спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.
Вже у вересні 2022 року його призначили головою Фонду держмайна.
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