Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну раду кандидатуру на посаду міністра оборони. Відомство очолить екс-глава Фонду держмайна Рустем Умєров.

Про це повідомляється у відповідному проекті постанови.

Рустем Умєров народився в Узбекистані у сім'ї вихідців з Алушти. У 2019 році його обрали народним депутатом України від партії "Голос".

У період своєї роботи у Раді Умєров очолював спеціальну комісію з моніторингу отримання та використання міжнародної матеріально-технічної допомоги.

Вже у вересні 2022 року його призначили головою Фонду держмайна.