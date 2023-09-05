Будівництво нових залізничних коридорів з європейською шириною колії в Україні не є достатнім для забезпечення інтеграції залізничної системи країни до ЄС та потребує значних капіталовкладень і додаткових заходів, таку думку у коментарі Ukranews висловила власниця промислово-інвестиційної групи компаній Aurum Group Альона Лебедєва.

"Перш за все в питанні заміни формату колії варто мати на увазі, що мова йде не лише про те, щоб просто перекласти рейки. Мова також про повну заміну рухомого та тяглового складу, що в наших умовах не видається реальним та потребує колосальних коштів та виробничих потужностей, - прокоментувала Альона Лебедєва, - Експерти групи Aurum досліджуючи це питання визначили, що в нинішніх умовах найоптимальнішим варіантом (ціна-ефективність) було б створення швидкісних перевалочних пунктів на кордоні, електрифікованих та забезпечених усім необхідним, зокрема необхідною кількістю візків під різні колії та терміналів для перевантаження з вагона у вагон".

Окрім того пані Альона помічає низку супутніх процесів, які можуть бути неочевидними, але так чи інакше вплинуть на залізничну галузь в Україні:

"Питання європейської колії, що гостро постало під час війни, може зараз здаватися актуальнішим ніж є насправді. Більша частина міжнародного експорту України пролягала через чорноморські порти до країн Азії, Африки, Європи та Близького сходу. До портів товари доставлялися (і доставляються) колією теперішнього формату. В умовах ворожої блокади узбережжя зрозуміло, що товарообіг перенаправляється залізницею у сусідні держави, такі як Польща чи Румунія, нарощуючи обсяги та актуалізуючи питання перевалки через різницю форматів колії, зазначила Альона Лебедєва, - Питання заміни формату залізних доріг - це не про короткострокову перспективу, а про серйозні капіталовкладення та великий об’єм довгострокової роботи".

Тим не менше, на думку Альони Лебедєвої, саме у довгостроковій перспективі, з врахуванням усіх нюансів, адаптації українського виробництва залізничної продукції нового зразка та відповідного рухомого складу, адаптації українських залізничних норм та стандартів до загальноєвропейських норм - уніфікація залізничних мереж України та Європи стане додатковим стимулом двосторонньої наземної торгівлі та пасажирообігу.