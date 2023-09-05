Уряд України має схвалити програму державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом №1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди - усе це максимально для нас важливо", - сказав прем'єр.

За його словами, ще одним акцентом у бюджеті на наступний рік будуть заробітні виплати для лікарів, вчителів та соціальні виплати.

"Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати", - розповів Шмигаль.

Окрім цього у бюджеті на наступний рік буде виділено кошти на відновлення України. Планується як завершити початі роботи, так і започаткувати нові.

"Росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", - підкреслив він.

Зауважимо, Кабмін має завершити підготовку державного бюджету до 15 вересня. Потім його буде передано на голосування у першому читанні до Верховної ради. Після допрацювання Рада має прийняти проект у другому читанні.