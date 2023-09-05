В Україні хочуть повернути податкові перевірки [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".
Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram.
"Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування", якими передбачається, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.
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