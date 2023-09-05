На території Румунії нібито не падали російські безпілотники, як стверджує українська сторона.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Можу вам сказати, що не було ніякої деталі, ніякого безпілотника, ніякої частини будь-якого пристрою, який опинився б у Румунії. Ми здійснюємо повний контроль над нашим національним простором, ми перевірили абсолютно все, і можу заспокоїти населення: нічого не влучило в Румунію", - наголосив глава румунської держави.

Водночас він зазначив, що влада країни стурбована, оскільки російські атаки "відбуваються на дуже невеликій відстані від кордону з Румунією".

За словами Йоганніса, під час останнього саміту НАТО країни Альянсу визначилися з алгоритмом дій на випадок, якщо "щось впаде на їхню територію".

"Звичайно, так, у нас є сценарій, так, у нас є план на кожен можливий інцидент. Це очевидно, але це не означає, що ми хочемо, щоби щось подібне сталося", - додав він.