Латвія може замінувати кордон з росією та Білоруссю [ Редагувати ]
Міністерство оборони Латвії розглядає розміщення на кордоні з росією та Білоруссю протитанкових мін та інших додаткових перешкод.
Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце.
Глава Міноборони представила оновлену концепцію національної оборони Латвії. У ній зазначено, що інженерне посилення латвійського кордону є важливим для зміцнення внутрішньої та зовнішньої безпеки країни.
При цьому збройні сили країни разом з прикордонною службою мають розробити плани та механізми на випадок гібридних загроз.
"Кордон має бути облаштований, і це відповідальність МВС - побудувати паркан, встановити датчики та кабелі, і це потрібно зробити якнайшвидше. Також кордон має бути облаштований і з військової точки зору. Навіть якщо ми бачимо, що одна частина групи найманців "Вагнера" перенаправляється до Росії та Африки, інші залишаються в Білорусі, і ситуація може швидко змінитися", - розповіла Мурнієце.
Вона вважає за необхідне розміщення танкових зубців та металевих/бетонних конструкцій на кордоні. Також, як додала міністр, розглядається можливість встановлення протитанкових мін.
За словами Мурнієце, Латвія обговорює питання щодо зміцнення кордону з іншими країнами Балтії.
Варто зауважити, що Латвія межує з Росією на сході, а з Білоруссю - на південному сході.
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