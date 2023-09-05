Головне управління розвідки Міністерства оборони України оголосило про намір провести нові операції, аналогічні ситуації з російським пілотом, який доправив вертоліт Мі-8 до України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"З технологічної точки зору розказано про те, про що можна розповісти. Ми не розкриваємо деталі про багато моментів, які були всередині цієї операції, інструментів, які використовувались. Саме тому, що повторити - це завдання, яке стоїть. І так, такі операції повинні бути, їх має бути більше", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, розвідка України розкрила особу російського пілота, який не підтримав війну росії та 9 серпня 2023 року перейшов на бік України, викравши вертоліт Мі-8, завантажений компонентами до бойових літаків.