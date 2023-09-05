У Единбурзі, столиці Шотландії, група невідомих напала на українських підлітків, одного поранили ножем. Про це повідомляє BBC.

Хлопці, двоє віком 13 років і один - 15, постраждали після того, як у неділю ввечері до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі.

Один з 13-річних хлопців отримав ножове поранення, інший - рвані рани на вусі, а 15-річного хлопця вдарили кулаком.

Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд.

Вона звернулася по допомогу до потенційних свідків інциденту, який стався близько 20:30.

Детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн сказав:

Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати. Ми звертаємося за детальною інформацією про групи молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за ці напади.

Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а про інцидент повідомили в поліцію.