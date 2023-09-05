В Шотландії невідомі побили українських підлітків [ Редагувати ]
У Единбурзі, столиці Шотландії, група невідомих напала на українських підлітків, одного поранили ножем. Про це повідомляє BBC.
Хлопці, двоє віком 13 років і один - 15, постраждали після того, як у неділю ввечері до них підійшла група з восьми молодих людей у темному одязі.
Один з 13-річних хлопців отримав ножове поранення, інший - рвані рани на вусі, а 15-річного хлопця вдарили кулаком.
Поліція переглядає записи з камер відеоспостереження, намагаючись знайти відповідальних за напад на Ніддрі Мейнс-роуд.
Вона звернулася по допомогу до потенційних свідків інциденту, який стався близько 20:30.
Детектив-інспектор Кіт Фейрбейрн сказав:
Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв'язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати. Ми звертаємося за детальною інформацією про групи молодих людей, які були одягнені в темний одяг. Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за ці напади.
Постраждалим хлопцям надали допомогу в лікарні, а про інцидент повідомили в поліцію.
по темі
Іноземці натрапили на дитячі малюнки про війну і вирішили допомогти українському війську. Наша редакція слідкувала за передачею автівки швидкої. Тож, де працюватиме автомобіль? Про все далі в сюжеті.
У вівторок, 5 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про те, як функціонуватиме перша метрошкола у Харкові
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 43-річному чоловіку
Школи і торгові центри москви отримали повідомлення про замінування
У Києві поліція отримала повідомлення про "замінування"усіх середніх шкіл та коледжів. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація