Звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка: Зеленський підписав указ [ Редагувати ]
Володимир Зеленський, президент України, підписав указ про звільнення Павла Кириленка, голови Донецької обласної державної адміністрації, у вівторок, 5 вересня.
Цей указ опублікований на офіційному веб-сайті президента.
Раніше Кабінет міністрів також підтримав рішення про звільнення Павла Кириленка, і ймовірно в майбутньому він може очолити Антимонопольний комітет.
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