Арахамія заявив, що його та інших колег декларації будуть відкриті [ Редагувати ]
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяв оприлюднити загальну інформацію зі своєї декларації і впевнений, що декларації керівництва Верховної Ради та багатьох його колег також будуть відкритими для громадськості. Про це Арахамія написав у своєму Telegram.
"Ще раз. Я подав вже декларації, не чекаючи закону, по старих (більш жорстких) правилах. Як тільки закон підпишуть і опублікують, звернусь до НАЗК з вимогою відкрити мою декларацію назагал. Так зроблю я, зробить керівництво парламенту, зробить багато моїх колег", - сказав глава "Слуги народу".
За його словами, все ж знайдуться ті, хто цього робити не буде.
"Впевнений, громадське суспільство дотисне їх і вони теж будуть вимушені відкрити свої статки. Цікаво подивитись якій відсоток декларантів зробить це добровільно", - зауважив він.
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