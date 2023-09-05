Чому не можна домовлятися з путіним: Кулеба дав відповідь [ Редагувати ]
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що важко вірити російському лідеру володимиру путіну в контексті проведення мирних переговорів. Про це він повідомив в інтервʼю NHK.
Згідно з його заявами, важко вірити путіну, оскільки навіть коли він надасть обіцянку, немає жодної упевненості, що він її дотримається.
"Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку", - зазначив Кулеба.
За висновками голови Міністерства закордонних справ України, чим більше Україна досягне успіхів на воєнному фронті, тим більшою є віра, що росія буде готова до переговорів. Проте він вважає, що поки що немає можливості для переговорів з росією в найближчому майбутньому.
"Якщо ми хочемо існувати як нація, якщо ми хочемо вижити, ми повинні перемогти, чого б це не коштувало", - переконаний Кулеба.
Керівник Міністерства закордонних справ України також висловив своє розчарування останньою критикою, яку висловили західні країни щодо недостатнього успіху України у наступі, який не відповідає їхнім очікуванням.
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