Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що важко вірити російському лідеру володимиру путіну в контексті проведення мирних переговорів. Про це він повідомив в інтервʼю NHK.

Згідно з його заявами, важко вірити путіну, оскільки навіть коли він надасть обіцянку, немає жодної упевненості, що він її дотримається.

"Він не та людина, з якою можна серйозно про щось домовлятися. Якщо ви вважаєте, що ви успішно домовилися з ним, то ви піддаєте себе небезпеці нападу з його боку", - зазначив Кулеба.

За висновками голови Міністерства закордонних справ України, чим більше Україна досягне успіхів на воєнному фронті, тим більшою є віра, що росія буде готова до переговорів. Проте він вважає, що поки що немає можливості для переговорів з росією в найближчому майбутньому.

"Якщо ми хочемо існувати як нація, якщо ми хочемо вижити, ми повинні перемогти, чого б це не коштувало", - переконаний Кулеба.

Керівник Міністерства закордонних справ України також висловив своє розчарування останньою критикою, яку висловили західні країни щодо недостатнього успіху України у наступі, який не відповідає їхнім очікуванням.