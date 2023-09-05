Вірменія вперше надала Україні гумдопомогу [ Редагувати ]
Україна вперше отримала гуманітарну допомогу від Вірменії з початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".
"Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, а також яка структура направила її в Україну, поки невідомо", - йдеться у матеріалі.
У МЗС та вірменському уряді поки що офіційно не коментують цієї інформації.
Вірменія публічно зайняла нейтральну позицію щодо війни росії проти України, однак там заявили, що не допомагатимуть кремлю обходити санкції.
по темі
Напередодні 1 вересня до лікарень Сумщини навідався командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв. Маленьким пацієнтам він привіз гуманітарний вантаж. Що саме? І чи зраділи діти?
Наші захисники успішно відбивають атаки ворога біля Куп'янська, тривають бої у Кремінському лісі, біля Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Водночас російські терористи продовжують знищувати цивільну інфраструктуру мирних міст та вбивати мирних жителів.
На початку повномасштабного вторгнення двоє миколаївців на базі дослідницько-аналітичного центру створили центр волонтерський. Географія їхніх поїздок охоплює і південь, і схід. Про їхні волонтерські будні розкаже Марина Михайловська.
Невідомий безпілотник зафіксували біля резиденції володимира путіна в Тверській області
Дмитро Кулеба заявив, що важко вірити володимиру путіну