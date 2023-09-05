Україна вперше отримала гуманітарну допомогу від Вірменії з початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє "Радіо Азатутюн".

"Про яку допомогу і в якому розмірі йдеться, а також яка структура направила її в Україну, поки невідомо", - йдеться у матеріалі.

У МЗС та вірменському уряді поки що офіційно не коментують цієї інформації.

Вірменія публічно зайняла нейтральну позицію щодо війни росії проти України, однак там заявили, що не допомагатимуть кремлю обходити санкції.