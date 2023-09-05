Біля резиденції путіна збили безпілотник [ Редагувати ]
Невідомий безпілотник зафіксували біля резиденції володимира путіна в Тверській області, і його, можливо, збили. Про це повідомляє The Moscow Times.
Згідно з інформацією, представленою російськими ЗМІ, дрон був знищений над селом Завидово, розташованим у Тверській області.
Цей населений пункт знаходиться поруч з селом Козлово, в межах якого розташована державна резиденція "Русь", яка використовується головою кремля.
Відстань між Козлово та Давидово - 15 кілометрів.
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