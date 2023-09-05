Український легкоатлет загинув на війні [ Редагувати ]
Львівський легкоатлет Юрій Мочульський, який займався професійним бігом на довгі дистанції, загинув під час атаки на позиції російських окупантів. Герой, відомий під псевдонімом "Рудий", служив у складі "Азова". На момент смерті йому було 28 років.
Про загибель воїна повідомив його брат Дмитро Демʼянюк.
Після розпочатку великомасштабної агресії росії Юрій повернувся з-за кордону та приєднався до 103-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Він був поранений, але після лікування знову вирушив на фронт.
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