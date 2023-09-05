Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав відміну відстрочки для студентів, які досягли 30 років, і зазначив, що з початку 2021 року кількість студентів, віком старше 25 років, збільшилася на 55 тисяч осіб. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міністр наголошує на тенденції, коли чоловіки використовують можливість вступу до університетів як спосіб уникнення мобілізації.

Кількість чоловіків-студентів, які вже досягли 25 років, зросла на 55 тисяч у 2022 році у порівнянні з 2021 роком, 33 тисяч з них обирають навчання на магістратурі.

"Законопроєкт, який нині зареєстрований у Верховній Раді, має на меті врегулювати це питання. У запропонованих змінах йдеться про те, що відстрочка не розповсюджуватиметься на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Натомість відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки)", - повідомив Лісовий.