Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов підтвердив, що російському пілоту Максиму Кузьмінову, який доставив вертоліт Мі-8 до України, буде виплачена фінансова винагорода в розмірі 500 тисяч доларів.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Звичайно, у національній валюті. Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України у квітні 2022 року про відповідну компенсацію в разі, якщо людина переходить на бік України разом із технікою. Україна - демократична правова держава: ми і власні зобов’язання виконуємо, і міжнародного права дотримуємось", - сказав він.

Представник ГУР закликав і інших російських військових слідувати прикладу Максима Кузьмінова.

"Тому ще раз: ті росіяни, які не хочуть ставати воєнними злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму", - наголосив Юсов.

Нагадаємо, розвідка України розкрила особу російського пілота, який не підтримав війну росії та 9 серпня 2023 року перейшов на бік України, викравши вертоліт Мі-8, завантажений компонентами до бойових літаків.