У ніч 6 вересня ракети російської армії обстріляли Київ та околиці. У регіоні було чути вибухи, працювала ППО. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Повітряну тривогу в Києві та області оголосили о 04:43 ранку. Про перші вибухи та роботу ППО в столиці КМВА повідомили вже близько шостої ранку.

За попередніми даними, ракети були випущені з району Саратовської області рф, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які перевозили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного, у напрямку Києва.

"Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - повідомили в КМВА.