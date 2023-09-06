росіяни атакували Київ: всі ракети вдалося збити [ Редагувати ]
У ніч 6 вересня ракети російської армії обстріляли Київ та околиці. У регіоні було чути вибухи, працювала ППО. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
Повітряну тривогу в Києві та області оголосили о 04:43 ранку. Про перші вибухи та роботу ППО в столиці КМВА повідомили вже близько шостої ранку.
За попередніми даними, ракети були випущені з району Саратовської області рф, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які перевозили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного, у напрямку Києва.
"Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами і засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - повідомили в КМВА.
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