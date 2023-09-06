Уночі 6 вересня, протягом приблизно трьох годин, армія рф атакувала Ізмаїльський район Одеської області, використовуючи бойові безпілотники. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В результаті атаки один працівник сільськогосподарського підприємства загинув через отримані важкі поранення, що призвели до смерті в лікарні.

Крім того, були зафіксовані руйнування та пожежі в декількох населених пунктах. Пошкоджені об'єкти включають елеватори, адміністративні споруди та сільськогосподарські підприємства.