росія обстріляла Одещину безпілотниками: є жертви [ Редагувати ]
Уночі 6 вересня, протягом приблизно трьох годин, армія рф атакувала Ізмаїльський район Одеської області, використовуючи бойові безпілотники. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
В результаті атаки один працівник сільськогосподарського підприємства загинув через отримані важкі поранення, що призвели до смерті в лікарні.
Крім того, були зафіксовані руйнування та пожежі в декількох населених пунктах. Пошкоджені об'єкти включають елеватори, адміністративні споруди та сільськогосподарські підприємства.
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