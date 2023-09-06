На Київщині загорілося підприємство внаслідок падіння уламків (фото) [ Редагувати ]
6 вересня була ліквідована пожежа, яка спалахнула на території торговельного підприємства на Київщині внаслідок падіння уламків ворожої ракети.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Жертв і потерпілих наразі немає.
Нагадаємо, у ніч 6 вересня ракети російської армії обстріляли Київ та околиці.
У регіоні було чути вибухи, працювала ППО. За попередніми даними, ракети були випущені з району Саратовської області рф, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які перевозили крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Одночасно були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного, у напрямку Києва.
Також протягом приблизно трьох годин, армія рф атакувала Ізмаїльський район Одеської області, використовуючи бойові безпілотники.
В результаті атаки один працівник сільськогосподарського підприємства загинув через отримані важкі поранення, що призвели до смерті в лікарні.
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