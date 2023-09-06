Вночі 6 вересня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. ППО знищила 23 повітряні цілі із 33. Про це повідомили Повітряні сили.

Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

На маршруті руху ракет і безпілотників активно працювали протиповітряні оборонні системи. Для відбиття атаки з повітря було задіяно зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, спільно з ППО Сил оборони України, було успішно знищено 23 повітряні цілі:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Нагадаємо, у ніч 6 вересня ракети російської армії обстріляли Київ та околиці.

У регіоні було чути вибухи, працювала ППО. За попередніми даними, ракети були випущені з району Саратовської області рф, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які перевозили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Одночасно були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного, у напрямку Києва.

Також протягом приблизно трьох годин, армія рф атакувала Ізмаїльський район Одеської області, використовуючи бойові безпілотники.

В результаті атаки один працівник сільськогосподарського підприємства загинув через отримані важкі поранення, що призвели до смерті в лікарні.