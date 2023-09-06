560 доба повномасштабного вторгнення: яка ситуація на фронті [ Редагувати ]
Українські Збройні сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони знищили 14 артилерійських засобів противника. За минулу добу відбулося 28 збройних зіткнень.
Про це йдеться у новому звіті Генерального штабу ЗСУ.
Протягом останньої доби ворожі сили завдали 40 авіаційних ударів і здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню на позиції наших військ та населені пункти.
На жаль, у результаті цих терористичних атак з боку росії є загиблі та поранені серед мирного населення. Збитки завдано житловим будинкам та іншій цивільній інфраструктурі.
Можливість обстрілів і ракетних ударів по всій території України залишається надзвичайно великою.
Українські війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, утримуються на досягнутих позиціях і активно здійснюють контрбатарейні заходи.
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