Українські Збройні сили продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Вони знищили 14 артилерійських засобів противника. За минулу добу відбулося 28 збройних зіткнень.

Про це йдеться у новому звіті Генерального штабу ЗСУ.

Протягом останньої доби ворожі сили завдали 40 авіаційних ударів і здійснили 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню на позиції наших військ та населені пункти.

На жаль, у результаті цих терористичних атак з боку росії є загиблі та поранені серед мирного населення. Збитки завдано житловим будинкам та іншій цивільній інфраструктурі.

Можливість обстрілів і ракетних ударів по всій території України залишається надзвичайно великою.

Українські війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, утримуються на досягнутих позиціях і активно здійснюють контрбатарейні заходи.