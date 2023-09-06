Скільки окупантів вдалося ліквідувати за добу: у Генштабі дали відповідь [ Редагувати ]
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на 6 вересня 2023 року Українські Збройні сили ліквідували 266 290 військовослужбовців армії рф. Протягом останньої доби було знищено ще 610 військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Бойові втрати рф:
- особового складу - близько 266 290 (+610) осіб,
- танків - 4497 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 8682 (+12) од,
- артилерійських систем - 5685 (+36) од,
- РСЗВ - 748 (+1) од,
- засоби ППО - 505 (+1) од,
- літаків / aircraft - 315 (+0) од,
- гелікоптерів -316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4519 (+7),
- крилаті ракети - 1447 (+0),
- кораблі /катери - 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8190 (+15) од,
- спеціальна техніка - 852 (+1).
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