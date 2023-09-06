"росіяни прагнуть вийти на кордони Донецької і Луганської областей" - Сирський [ Редагувати ]
Ситуація на сході залишається напруженою, противник не відмовляється від своїх намірів вийти на кордони Донецької та Луганської областей і активно готується до реваншу. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський Military Media Center.
"Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу", - повідомив Сирський.
За словами Сирського, на Куп'янському напрямку ворожі сили закінчують підготовку до атаки і щодня активно обстрілюють українські позиції за допомогою артилерії та мінометів.
На Лиманському напрямку триває процес заміни військових на частини 25 армії, які були сформовані та перекинуті з території російської федерації.
У бою на Бахмутському напрямку продовжуються жорсткі сутички, противник намагається утримати зайняті позиції, але підрозділи Сил оборони крок за кроком визволяють рідну землю від загарбників.
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