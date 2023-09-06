До Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен [ Редагувати ]
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Вранці 6 вересня стало відомо, що Ентоні Блінкен вже прибув до Києва. Інформацію про можливість його візиту у середу ЗМІ отримали неофіційно вже напередодні.
Мета візиту поки що невідома. Повідомляється, що центр столиці перекритий.
Нагадаємо, у ніч 6 вересня ракети російської армії обстріляли Київ та околиці.
У регіоні було чути вибухи, працювала ППО. За попередніми даними, ракети були випущені з району Саратовської області рф, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які перевозили крилаті ракети типу Х-101/555/55.
Одночасно були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного, у напрямку Києва.
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