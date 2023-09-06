Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вранці 6 вересня стало відомо, що Ентоні Блінкен вже прибув до Києва. Інформацію про можливість його візиту у середу ЗМІ отримали неофіційно вже напередодні.

Мета візиту поки що невідома. Повідомляється, що центр столиці перекритий.

Нагадаємо, у ніч 6 вересня ракети російської армії обстріляли Київ та околиці.

У регіоні було чути вибухи, працювала ППО. За попередніми даними, ракети були випущені з району Саратовської області рф, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, які перевозили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Одночасно були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного, у напрямку Києва.