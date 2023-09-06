Українські війська продовжують рухатися вперед на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Захисники розширили свої позиції на південь від звільненого Роботиного в Запорізькій області.

Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами речника, у напрямку Роботине-Новопрокопівка в Запорізькій області наші військові досягли успіху та зараз закріплюються на досягнутих позиціях.

Також захисники здійснюють обстріли артилерією за виявленими цілями ворога і проводять контрбатарейні операції.

Українські Збройні сили продовжують активно тиснути на ворога на південь від Бахмута. Окупанти понесли втрати, змушені пересувати свої підрозділи та використовувати свої резерви.