Українські військові мають успіх у напрямку Роботине-Новопрокопівка [ Редагувати ]
Українські війська продовжують рухатися вперед на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Захисники розширили свої позиції на південь від звільненого Роботиного в Запорізькій області.
Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".
За словами речника, у напрямку Роботине-Новопрокопівка в Запорізькій області наші військові досягли успіху та зараз закріплюються на досягнутих позиціях.
Також захисники здійснюють обстріли артилерією за виявленими цілями ворога і проводять контрбатарейні операції.
Українські Збройні сили продовжують активно тиснути на ворога на південь від Бахмута. Окупанти понесли втрати, змушені пересувати свої підрозділи та використовувати свої резерви.
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