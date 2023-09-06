У Стамбулі виникла потужна повінь: є загиблі [ Редагувати ]
У столиці Туреччини Стамбулі великі дощі спричинили масштабну повінь, що викликало затоплення вулиць та будинків у двох районах міста. Внаслідок цієї повені двоє людей загинули, а четверо вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.
Згідно із даними МВС, в результаті повені 12 людей застрягли в околицях готелю-бунгало в долині Шишлі, що розташована біля кордону з Болгарією і Грецією. Шість осіб було успішно врятовано пошуково-рятувальними групами, але також є втрати серед населення.
"На жаль, було знайдено 2 тіла. Пошуково-рятувальні роботи зниклих 4 людей тривають безперервно", – сказав Єрлікая.
Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD) Туреччини прогнозує приходження подальших опадів на заході та південному заході країни і підкреслює можливий ризик раптових повеней, блискавок та сильного вітру.
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