У столиці Туреччини Стамбулі великі дощі спричинили масштабну повінь, що викликало затоплення вулиць та будинків у двох районах міста. Внаслідок цієї повені двоє людей загинули, а четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая.

Згідно із даними МВС, в результаті повені 12 людей застрягли в околицях готелю-бунгало в долині Шишлі, що розташована біля кордону з Болгарією і Грецією. Шість осіб було успішно врятовано пошуково-рятувальними групами, але також є втрати серед населення.

"На жаль, було знайдено 2 тіла. Пошуково-рятувальні роботи зниклих 4 людей тривають безперервно", – сказав Єрлікая.

Агентство з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD) Туреччини прогнозує приходження подальших опадів на заході та південному заході країни і підкреслює можливий ризик раптових повеней, блискавок та сильного вітру.