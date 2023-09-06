росіяни атакували касетними боєприпасами село на Харківщині: є постраждалі [ Редагувати ]
У середу вранці, 6 вересня, російські окупанти здійснили обстріл села Нова Гнилиця в Чугуївському районі Харківської області. Ворог використовував заборонені касетні боєприпаси під час атаки на населений пункт.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Сьогодні, близько 7:00 ранку, російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли с. Нова Гнилиця Чугуївського району. Пошкоджено приватний житловий будинок, - розповів він.
За словами Олега Синєгубова, 50-річний цивільний зазнав осколкового поранення.
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