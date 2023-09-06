Окупанти обстріляли Запоріжжя [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, о 10:24, ворог наніс ракетний удар по одному з районів міста Запоріжжя. Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури.
Наразі відомо про двох постраждалих осіб - працівників підприємства.
На місці працюють відповідні служби.
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