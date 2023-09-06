У середу, 6 вересня, у Бєлгородської області росії спалахнула масштабна пожежа. Загорівся один з заводів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Пожежа виникла у місті Шебекіно на території підприємства "Белсинтез". Як зазначає російське МНС, постраждалих та жертв немає.

У мережі пишуть, що причиною пожежі стало коротке замикання у цеху з виробництва каніфолі. На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна. Великий стовп чорного диму помітно у різних районах міста.

Завод "Белсинтез" займається виробництвом фарб, лаків та інших подібних речовин.