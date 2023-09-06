У російському Шебекіно спалахнула пожежа на заводі (відео) [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, у Бєлгородської області росії спалахнула масштабна пожежа. Загорівся один з заводів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа виникла у місті Шебекіно на території підприємства "Белсинтез". Як зазначає російське МНС, постраждалих та жертв немає.
У мережі пишуть, що причиною пожежі стало коротке замикання у цеху з виробництва каніфолі. На опублікованих кадрах помітно, що пожежа досить потужна. Великий стовп чорного диму помітно у різних районах міста.
Завод "Белсинтез" займається виробництвом фарб, лаків та інших подібних речовин.
по темі
У понеділок ввечері, 4 вересня, у російській москві спалахнула масштабна пожежа неподалік Ленінградського вокзалу
У четвер, 17 серпня, центрі російського Єкатеринбургу спалахнув головний будмайданчик льодової арени
У рф стверджують, що вранці 5 вересня невідомий безпілотник намагався атакувати територію "Рєдкінського дослідного заводу" у Тверській області
У Міністерстві оборони рф заявили про роботу засобів протиповітряної оборони в Калузької області, та нібито збиття цієї ночі одного безпілотника
В унікальному заповіднику Асканія-Нова продовжує вирувати вогонь