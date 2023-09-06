Заступники міністра оборони написали заяви на звільнення [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення. Це сталося перед призначення нового очільника Міноборони. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram..
За словами парламентаря, заяви про відставку написали троє чиновників Міноборони:
- заступник міністра оборони Володимир Гаврилов;
- заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віталій Дейнега;
- заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Андрій Шевченко.
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