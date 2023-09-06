Суд переніс розгляд апеляції Коломойського [ Редагувати ]
Апеляційний суд Києва переніс розгляд справи за підозрою українського бізнесмена Ігоря Коломойського у відмиванні коштів на 25 вересня.
Зазначимо, що апеляційну скаргу адвокатів Коломойського повинні були розглядати сьогодні об 11:20. Проте повна ухвала суду першої інстанції буде готова лише завтра.
Засідання тривало недовго. Сам Коломойський так і не з'явився у суді.
Нагадаємо, що підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу:
- ст. 190 - шахрайство;
- ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
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