Умєров став новим міністром оборони України [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України замість Олексія Резнікова. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Таке рішення підтримали 338 народних депутатів.
Чутки про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони ходили вже давно. Зокрема, вони посилювалися після низки скандалів із закупівлями Міноборони продуктів харчування та амуніції для українських військових за завищеними цінами.
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