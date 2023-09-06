Нічна атака на Одещину: прикордонники знищили 4 "Шахеди" [ Редагувати ]
Фото: t.me/DPSUkr/13277
Під час нічної атаки росії на Одеську область прикордонники знищили чотири ворожі дрони-камікадзе "Шахед".
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Як зазначили у ДПСУ, безпілотники були спрямовані на цивільну інфраструктуру Подунав’я.
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