Рада призначила Кириленка головою АМКУ [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, Верховна Рада України призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Таке рішення підтримали 250 депутатів.
по темі
У вівторок, 5 вересня, голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення
У середу, 6 вересня, троє заступників міністра оборони України написали заяви на звільнення
Ольга Стефанішина розповіла, хто потрапляє під визначення політично значущих осіб на сьогодні відповідно до змін у законі
У суботу, 19 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до Швеції разом з першою леді
У середу, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, з якою метою він приїхав до України