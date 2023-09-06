У середу, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що приїхав до України, щоб продемонструвати непохитну підтримку з боку Вашингтона.

Я тут передусім для того, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України. Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна мала все необхідне для успіху в контрнаступі.

Він додав, що важливим є і забезпечення довгострокових оборонних можливостей України, щоб російська агресія не повторилася в майбутньому.

Держсекретар зазначив, що США працюватимуть з партнерами для відновлення сильної української економіки та демократії, щоб Україна була "сильним партнером США".

Також він нагадав, що це його четвертий візит до України з лютого 2022 року.