Окупанти вдарили по ринку у Костянтинівці: є загиблі та поранені [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, окупанти обстріляли Центральний ринок у Костянтинівці Донецької області. Є загиблі та багато поранених.
Про це повідомляють "Новини Донбасу".
За даними видання, попередньо, окупанти атакували ринок, де завжди багато людей, ракетами С-300.
У мережі вже публікують відео з місця "прильоту".
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