У Сумській і Харківській областях на мінах підірвалися авто [ Редагувати ]
У середу, 6 вересня, у Харківській і Сумській областях на мінах підірвалися автомобілі. Унаслідок цих нещасних випадків постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомляє поліція Харківської області та поліція Сумської області.
Близько 8:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу м. Ворожба підірвалось авто.
Зазначається, що 58-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні. В подальшому відбулося загоряння транспортного засобу.
Поліцейські пояснили, що водія та ще двох пасажирів було госпіталізовано до лікарні.
Близько 9:00 правоохоронців повідомили, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської громади попередньо на протитанковій міні підірвався "ГАЗ-53".
Водій та пасажир транспортного засобу 29 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.
У звʼязку з мінною небезпекою цивільних закликають:
- уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;
- не чіпляти будь-які підозрілі предмети;
- не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.
- У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про "знахідку" в ДСНС або ж в Нацполіцію за телефонами 101 й 102.
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