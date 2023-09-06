У середу, 6 вересня, у Харківській і Сумській областях на мінах підірвалися автомобілі. Унаслідок цих нещасних випадків постраждали п'ятеро осіб. Про це повідомляє поліція Харківської області та поліція Сумської області.

Сумська область

Близько 8:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу м. Ворожба підірвалось авто.

Зазначається, що 58-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, внаслідок чого з’їхав на узбіччя та підірвався на протитанковій міні. В подальшому відбулося загоряння транспортного засобу.

Поліцейські пояснили, що водія та ще двох пасажирів було госпіталізовано до лікарні.

Харківська область

Близько 9:00 правоохоронців повідомили, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської громади попередньо на протитанковій міні підірвався "ГАЗ-53".

Водій та пасажир транспортного засобу 29 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

У звʼязку з мінною небезпекою цивільних закликають: