Несправедлива та злочинна по всій суті війна, що її почала росія, завдала чимало горя пересічним українцям. У цих обставинах на перший план вийшла згуртована боротьба народу проти окупантів. Не залишився осторонь і український бізнес. Такі підприємці, як Рінат Ахметов, вважають, що допомога фронту має відповідати особистим можливостям, тому вкладають мільйони доларів в підтримку захисників.

Економічні втрати й соціальна відповідальність

Війна спричинила серйозне падіння економічних показників України, тому сьогодні на першому місці стоїть питання ефективного використання наявних ресурсів. Так, більшість промислових активів Ахметова знаходилися на Сході і Півдні країни, тому вони постраждали від ворожої навали в першу чергу. Проте, підприємства, які вдалося зберегти, почали виготовлення продукції спеціального призначення: обладнання для розмінування, протитанкових загороджень, компактних пічок тощо.

Особливої уваги варта розробка спеціального сплаву для виготовлення захисних пластин. В перші ж місяці війни Україна стикнулася з нестачею бронежилетів. Тому експерти «Метінвест» взяли на себе непросту задачу — створити матеріал з відповідними характеристиками та налагодити масове виробництво пластин. Інженери та технологи впоралися із завданням в мінімальні терміни.

Ще однією унікальною розробкою, яку на своїх сторінках висвітлював журнал Bloomberg, стали бліндажні укриття для військових. Це металоконструкції, які спеціально пристосовані для прихованої доставки і швидкого монтажу на передовій. Вкопані в ґрунт, вони забезпечують надійний захист військових, значно спрощують обладнання оборонних рубежів. Вся продукція спеціального призначення передається на фронт безоплатно, а її виробництво відбувається на основі запитів командування.

Співробітники енергетичних підприємств Ріната Ахметова також роблять свій помітний внесок в розбудову майбутньої перемоги. Вони регулярно ремонтують пошкоджені електромережі та супутню інфраструктуру. Часто спеціалістам доводиться працювати буквально під ворожим вогнем. На час воєнного стану співробітники ДТЕК працюють навіть в регіонах, де відсутня мережа компанії — такий підхід дозволяє перекрити обмежені можливості муніципальних підприємств. Додатково бізнес Ріната Ахметова забезпечує безкоштовне енергозабезпечення низки стратегічно важливих об’єктів та критичної інфраструктури України. Саме так великий бізнес принаймні частково наближає довгоочікувану перемогу над російськими загарбниками.